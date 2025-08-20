Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
Tất cả giải đấu720
Ngoại Hạng Anh10
La Liga4
Bundesliga7
Serie A4
Ligue 14
UEFA Champions League4
UEFA Europa League12
UEFA Europa Conference24
V.League 16
VĐQG Bồ Đào Nha3
MLS_Nhà Nghề Mỹ12
Ngoại Hạng Nga5
J1 League11
K League 13
Ngoại Hạng Trung Quốc3
VĐQG Argentina6
VĐQG Brasil4
VĐQG Mexico7
VĐQG Hà Lan3
La Liga 26
Hạng Nhất Anh12
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ3
Bundesliga 26
VĐQG Bỉ3
VĐQG Na Uy1
VĐQG Thụy Sĩ1
Hilux Revo Thai League5
VĐQG Indonesia6
Ngoại hạng Ai Cập6
VĐQG Hy Lạp3
VĐQG Áo3
Hạng 2 Ý4
Albanian Super league1
Asean Club Championship5
AUS NSW-N U201
Australia Capital Territory U23 League2
Australia Capital Territory Women1
Australia FFA Cup2
Australia Queensland State Leagues1
Australian cloth2
Australian Welsh League3
Bhutan Premier League1
Brazilian Copa do Nordeste2
Brazilian Paulista Women\'s League2
Brazilian Serie C3
CAF African Nations Championship3
Calcutta Premier Division2
Capital NPL 12
Central American Cup6
CFA Women\'s League Two12
China Youth Football League (Men\'s U17 Group)2
Chinese Women League One1
Chinese Women Super League1
CNCF WCC1
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR1
Colombian Regional League1
Concacaf Caribbean Cup1
Cúp C1 Nam Mỹ5
Cúp Costa Rica1
Cúp FA Hàn Quốc2
Cúp FA Trung Quốc1
Cúp Liên Đoàn Scotland1
Cúp Nga18
Cúp Phần Lan1
Cúp Thụy Điển19
Czech Cambrinus Women\'s Liga1
Czech U19 League1
ENG U21 League 22
English Football League One1
English National League2
English U21 Premier League1
FNL Nga3
GER JBH5
Giải trẻ Argentina2
Giải Trẻ Ý5
Giải Trẻ Ý1
Giao Hữu CLB5
Giao Hữu Quốc Tế6
Gibraltar Premier Division1
Greek Cup1
Hạng 2 Anh1
Hạng 2 Áo6
Hạng 2 Argentina2
Hạng 2 Ba Lan1
Hạng 2 Bồ Đào Nha1
Hạng 2 Brazil4
Hạng 2 Chile2
Hạng 2 Lithuania1
Hạng 2 Mexico6
Hạng 2 Paraguay2
Hạng 2 Phần Lan4
Hạng 2 Romania1
Hạng 2 Thái Lan1
Hạng 2 Thụy Điển2
Hạng 2 Trung Quốc2
Hạng 3 Ba Lan2
Hạng 3 Esiliiga1
Hạng Nhất Ba Lan6
Hạng Nhất Belarus1
Hạng Nhất Croatia2
Hạng Nhất Đan Mạch4
Hạng Nhất Kazakhstan7
Hạng Nhất Paraguay2
Hạng Nhất Séc4
Hạng Nhất Serbia5
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ4
Hạng Nhất Thụy Sĩ2
Hạng Nhất Trung Quốc1
Hungary Women\'s Division 1 League1
Iceland Cup1
India Mumbai Super Division3
Italian Serie C5
J2 League8
J3 League5
K League 24
K3 League3
K4 League3
Latvian 1.Liga2
League Cup4
Ligue 29
MEX LT4
MLS Next Pro7
Myanmar U21 League1
New Zealand Central Premier League3
New Zealand South Premier League5
Ngoại Hạng Belarus3
Ngoại Hạng Canada3
Ngoại hạng Israel3
Ngoại hạng Jordan4
Ngoại Hạng Kazakhstan2
Ngoại Hạng Nữ Nga3
Ngoại Hạng Scotland1
NSW Premier League6
NSW Premier W-League1
NSW-N Premier League2
Nữ USA4
NZ Northern Premier League6
OFC U16 Championship Cup4
Poland Mloda Ekstraklasa1
QLD Premier League3
RUS D3B2
Scottish Championship1
Siêu Cúp Nam Mỹ5
Siêu Cúp Saudi1
Slovak 2.Liga1
Slovak 3.Liga1
South Africa Premier Soccer League3
Switzerland Challenge League2
TAS Premier League5
Trung Quốc U-21 League10
TSAmania Premier Championship1
U23 Bồ Đào Nha8
UAE Pro League3
Ukrainian Second League1
Uruguay Segunda1
USL Championship13
USL Cup4
USL League One3
VĐQG Ba Lan4
VĐQG Bắc Ireland1
VĐQG Bolivia1
VĐQG Bulgaria2
VĐQG Campuchia2
VĐQG Chile4
VĐQG Colombia6
VĐQG Costa Rica2
VĐQG Ecuador4
VĐQG Estonia2
VĐQG Georgia3
VĐQG Guatemala2
VĐQG Honduras1
VĐQG Hungary3
VĐQG Ireland4
VĐQG Latvia2
VĐQG Lithuania4
VĐQG Malaysia3
VĐQG Myanmar2
VĐQG Nữ Estonia4
VĐQG Nữ Iceland2
VĐQG Nữ Na Uy1
VĐQG Nữ Phần Lan2
VĐQG Nữ Thụy Điển2
VĐQG Peru6
VĐQG Phần Lan2
VĐQG Qatar6
VĐQG Romania4
VĐQG Séc3
VĐQG Serbia4
VĐQG Singapore1
VĐQG Slovakia3
VĐQG Slovenia3
VĐQG Uruguay4
VĐQG Uzbekistan8
VIC Premier League7
VIC Women Premier League4
Western Australia NPL4
WK League4
Yellow River Shouqu Cup2
Zimbabwe Premier Soccer League1
Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
Tất cả giải đấu80
Asian University Basketball League2
Australia National Basketball League1 West1
China National Basketball League5
China National Games Women\'s Tournaments5
Club Friendship2
FIBA AfroBasket2
FIBA AmeriCup8
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers4
FIBA U16 Women\'s European Championship Division A5
FIBA U16 Women\'s European Championship Division B15
Indonesia IBL Cup4
International1
Liga de Baloncesto1
Liga Nacional de Baloncesto Profesional9
National Basketball League3
Southeast Asia Championships3
Vietnam VBA3
Women National Basketball Association7
Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
Tất cả giải đấu31
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Double2
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Singles3
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Doubles2
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Singles1
ATP Challenger Sofia 2, Bulgaria Men Singles5
ATP Winston Salem, USA Men Singles6
US Open Mixed Doubles2
WTA Cleveland, USA Women Singles4
WTA Monterrey, Mexico Women Doubles1
WTA Monterrey, Mexico Women Singles5
Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
Tất cả giải đấu35
World Championship U2127
World Championship Women8
Tất cả các môn
Chọn môn
Tất cả các môn34
LOL14
DOTA29
CSGO11
Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
Tất cả giải đấu34
CCT S2 Series 44
CCT Season 3 Europe Series 54
Esports World Cup 20254
European Pro League Season 272
FISSURE Universe: Episode 65
LCK 20252
LCK Challengers League 20252
LFL Summer 20251
LPL Split 3 20252
LPLOL Summer 20253
NLC Summer 20251
North American Challengers League Split 2 20251
Rift Legends Summer 20252
UKIC Masters Fall 20251
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Singles
14:00 - 20/08
Stefanos Sakellaridis
VS
Maximus Jones
ATP Challenger Sofia 2, Bulgaria Men Singles
14:30 - 20/08
Joel Josef Schwarzler
VS
David Jorda Sanchis
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Singles
15:30 - 20/08
Gilles Arnaud Bailly
VS
Benito Sanchez Martinez
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Singles
16:40 - 20/08
Cedrik Marcel Stebe
VS
Buvaysar Gadamauri
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Doubles
18:40 - 20/08
Christian Langmo
Luca Potenza
VS
Mats Rosenkranz
Harry Wendelken
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Double
19:00 - 20/08
Raul Brancaccio
Inaki Montes-de La Torre
VS
Matyas Cerny
Matthew William Donald
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Doubles
19:50 - 20/08
Sekou Bangoura
Robin Bertrand
VS
Scott Duncan
Tom Hands
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Double
20:10 - 20/08
Alexander Merino
Christoph Negritu
VS
Daniel Masur
Benito Sanchez Martinez
lolXem thêm
csgoXem thêm
dota2Xem thêm