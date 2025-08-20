Xoilac TV - Xem Trực Tiếp Bóng Đá hôm nay Xoilac86, Link Bóng Đá Trực Tuyến Xôi Lạc TV

league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
720
Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
10
La Liga La Liga
4
Bundesliga Bundesliga
7
Serie A Serie A
4
Ligue 1 Ligue 1
4
UEFA Champions League UEFA Champions League
4
UEFA Europa League UEFA Europa League
12
UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
24
V.League 1 V.League 1
6
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
3
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
12
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
5
J1 League J1 League
11
K League 1 K League 1
3
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
3
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
6
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
4
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
7
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
3
La Liga 2 La Liga 2
6
Hạng Nhất Anh Hạng Nhất Anh
12
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
3
Bundesliga 2 Bundesliga 2
6
VĐQG Bỉ VĐQG Bỉ
3
VĐQG Na Uy VĐQG Na Uy
1
VĐQG Thụy Sĩ VĐQG Thụy Sĩ
1
Hilux Revo Thai League Hilux Revo Thai League
5
VĐQG Indonesia VĐQG Indonesia
6
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
6
VĐQG Hy Lạp VĐQG Hy Lạp
3
VĐQG Áo VĐQG Áo
3
Hạng 2 Ý Hạng 2 Ý
4
Albanian Super league Albanian Super league
1
Asean Club Championship Asean Club Championship
5
AUS NSW-N U20 AUS NSW-N U20
1
Australia Capital Territory U23 League Australia Capital Territory U23 League
2
Australia Capital Territory Women Australia Capital Territory Women
1
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
2
Australia Queensland State Leagues Australia Queensland State Leagues
1
Australian cloth Australian cloth
2
Australian Welsh League Australian Welsh League
3
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
1
Brazilian Copa do Nordeste Brazilian Copa do Nordeste
2
Brazilian Paulista Women\'s League Brazilian Paulista Women\'s League
2
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
3
CAF African Nations Championship CAF African Nations Championship
3
Calcutta Premier Division Calcutta Premier Division
2
Capital NPL 1 Capital NPL 1
2
Central American Cup Central American Cup
6
CFA Women\'s League Two CFA Women\'s League Two
12
China Youth Football League (Men\'s U17 Group) China Youth Football League (Men\'s U17 Group)
2
Chinese Women League One Chinese Women League One
1
Chinese Women Super League Chinese Women Super League
1
CNCF WCC CNCF WCC
1
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
1
Colombian Regional League Colombian Regional League
1
Concacaf Caribbean Cup Concacaf Caribbean Cup
1
Cúp C1 Nam Mỹ Cúp C1 Nam Mỹ
5
Cúp Costa Rica Cúp Costa Rica
1
Cúp FA Hàn Quốc Cúp FA Hàn Quốc
2
Cúp FA Trung Quốc Cúp FA Trung Quốc
1
Cúp Liên Đoàn Scotland Cúp Liên Đoàn Scotland
1
Cúp Nga Cúp Nga
18
Cúp Phần Lan Cúp Phần Lan
1
Cúp Thụy Điển Cúp Thụy Điển
19
Czech Cambrinus Women\'s Liga Czech Cambrinus Women\'s Liga
1
Czech U19 League Czech U19 League
1
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
2
English Football League One English Football League One
1
English National League English National League
2
English U21 Premier League English U21 Premier League
1
FNL Nga FNL Nga
3
GER JBH GER JBH
5
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
2
Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
5
Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
1
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
5
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
6
Gibraltar Premier Division Gibraltar Premier Division
1
Greek Cup Greek Cup
1
Hạng 2 Anh Hạng 2 Anh
1
Hạng 2 Áo Hạng 2 Áo
6
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
2
Hạng 2 Ba Lan Hạng 2 Ba Lan
1
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
4
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
2
Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
1
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
6
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
2
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
4
Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
1
Hạng 2 Thái Lan Hạng 2 Thái Lan
1
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
2
Hạng 2 Trung Quốc Hạng 2 Trung Quốc
2
Hạng 3 Ba Lan Hạng 3 Ba Lan
2
Hạng 3 Esiliiga Hạng 3 Esiliiga
1
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
6
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
1
Hạng Nhất Croatia Hạng Nhất Croatia
2
Hạng Nhất Đan Mạch Hạng Nhất Đan Mạch
4
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
7
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
2
Hạng Nhất Séc Hạng Nhất Séc
4
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
5
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
4
Hạng Nhất Thụy Sĩ Hạng Nhất Thụy Sĩ
2
Hạng Nhất Trung Quốc Hạng Nhất Trung Quốc
1
Hungary Women\'s Division 1 League Hungary Women\'s Division 1 League
1
Iceland Cup Iceland Cup
1
India Mumbai Super Division India Mumbai Super Division
3
Italian Serie C Italian Serie C
5
J2 League J2 League
8
J3 League J3 League
5
K League 2 K League 2
4
K3 League K3 League
3
K4 League K4 League
3
Latvian 1.Liga Latvian 1.Liga
2
League Cup League Cup
4
Ligue 2 Ligue 2
9
MEX LT MEX LT
4
MLS Next Pro MLS Next Pro
7
Myanmar U21 League Myanmar U21 League
1
New Zealand Central Premier League New Zealand Central Premier League
3
New Zealand South Premier League New Zealand South Premier League
5
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
3
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
3
Ngoại hạng Israel Ngoại hạng Israel
3
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
4
Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
2
Ngoại Hạng Nữ Nga Ngoại Hạng Nữ Nga
3
Ngoại Hạng Scotland Ngoại Hạng Scotland
1
NSW Premier League NSW Premier League
6
NSW Premier W-League NSW Premier W-League
1
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
2
Nữ USA Nữ USA
4
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
6
OFC U16 Championship Cup OFC U16 Championship Cup
4
Poland Mloda Ekstraklasa Poland Mloda Ekstraklasa
1
QLD Premier League QLD Premier League
3
RUS D3B RUS D3B
2
Scottish Championship Scottish Championship
1
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
5
Siêu Cúp Saudi Siêu Cúp Saudi
1
Slovak 2.Liga Slovak 2.Liga
1
Slovak 3.Liga Slovak 3.Liga
1
South Africa Premier Soccer League South Africa Premier Soccer League
3
Switzerland Challenge League Switzerland Challenge League
2
TAS Premier League TAS Premier League
5
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
10
TSAmania Premier Championship TSAmania Premier Championship
1
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
8
UAE Pro League UAE Pro League
3
Ukrainian Second League Ukrainian Second League
1
Uruguay Segunda Uruguay Segunda
1
USL Championship USL Championship
13
USL Cup USL Cup
4
USL League One USL League One
3
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
4
VĐQG Bắc Ireland VĐQG Bắc Ireland
1
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
1
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
2
VĐQG Campuchia VĐQG Campuchia
2
VĐQG Chile VĐQG Chile
4
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
6
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
2
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
4
VĐQG Estonia VĐQG Estonia
2
VĐQG Georgia VĐQG Georgia
3
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
2
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
1
VĐQG Hungary VĐQG Hungary
3
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
4
VĐQG Latvia VĐQG Latvia
2
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
4
VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
3
VĐQG Myanmar VĐQG Myanmar
2
VĐQG Nữ Estonia VĐQG Nữ Estonia
4
VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
2
VĐQG Nữ Na Uy VĐQG Nữ Na Uy
1
VĐQG Nữ Phần Lan VĐQG Nữ Phần Lan
2
VĐQG Nữ Thụy Điển VĐQG Nữ Thụy Điển
2
VĐQG Peru VĐQG Peru
6
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
2
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
6
VĐQG Romania VĐQG Romania
4
VĐQG Séc VĐQG Séc
3
VĐQG Serbia VĐQG Serbia
4
VĐQG Singapore VĐQG Singapore
1
VĐQG Slovakia VĐQG Slovakia
3
VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
3
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
4
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
8
VIC Premier League VIC Premier League
7
VIC Women Premier League VIC Women Premier League
4
Western Australia NPL Western Australia NPL
4
WK League WK League
4
Yellow River Shouqu Cup Yellow River Shouqu Cup
2
Zimbabwe Premier Soccer League Zimbabwe Premier Soccer League
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
80
Asian University Basketball League Asian University Basketball League
2
Australia National Basketball League1 West Australia National Basketball League1 West
1
China National Basketball League China National Basketball League
5
China National Games Women\'s Tournaments China National Games Women\'s Tournaments
5
Club Friendship Club Friendship
2
FIBA AfroBasket FIBA AfroBasket
2
FIBA AmeriCup FIBA AmeriCup
8
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
4
FIBA U16 Women\'s European Championship Division A FIBA U16 Women\'s European Championship Division A
5
FIBA U16 Women\'s European Championship Division B FIBA U16 Women\'s European Championship Division B
15
Indonesia IBL Cup Indonesia IBL Cup
4
International International
1
Liga de Baloncesto Liga de Baloncesto
1
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
9
National Basketball League National Basketball League
3
Southeast Asia Championships Southeast Asia Championships
3
Vietnam VBA Vietnam VBA
3
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
7
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
31
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Double ATP Challenger Augsburg, Germany Men Double
2
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Singles ATP Challenger Augsburg, Germany Men Singles
3
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Doubles ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Doubles
2
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Singles ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Singles
1
ATP Challenger Sofia 2, Bulgaria Men Singles ATP Challenger Sofia 2, Bulgaria Men Singles
5
ATP Winston Salem, USA Men Singles ATP Winston Salem, USA Men Singles
6
US Open Mixed Doubles US Open Mixed Doubles
2
WTA Cleveland, USA Women Singles WTA Cleveland, USA Women Singles
4
WTA Monterrey, Mexico Women Doubles WTA Monterrey, Mexico Women Doubles
1
WTA Monterrey, Mexico Women Singles WTA Monterrey, Mexico Women Singles
5
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
35
World Championship U21 World Championship U21
27
World Championship Women World Championship Women
8
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
34
LOL
14
DOTA2
9
CSGO
11
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
34
CCT S2 Series 4 CCT S2 Series 4
4
CCT Season 3 Europe Series 5 CCT Season 3 Europe Series 5
4
Esports World Cup 2025 Esports World Cup 2025
4
European Pro League Season 27 European Pro League Season 27
2
FISSURE Universe: Episode 6 FISSURE Universe: Episode 6
5
LCK 2025 LCK 2025
2
LCK Challengers League 2025 LCK Challengers League 2025
2
LFL Summer 2025 LFL Summer 2025
1
LPL Split 3 2025 LPL Split 3 2025
2
LPLOL Summer 2025 LPLOL Summer 2025
3
NLC Summer 2025 NLC Summer 2025
1
North American Challengers League Split 2 2025 North American Challengers League Split 2 2025
1
Rift Legends Summer 2025 Rift Legends Summer 2025
2
UKIC Masters Fall 2025 UKIC Masters Fall 2025
1
OFC U16 Championship Cup
11:00 - 20/08

Fiji U16

VS

Cook Islands U16

Flag
2 - 1
Flag
8xbet
India Mumbai Super Division
12:30 - 20/08

Kopana FC

VS

South Mumbai Utd

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
Yellow River Shouqu Cup
14:00 - 20/08

Gansu Baiyin

VS

Henan Kaifeng

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
Trung Quốc U-21 League
14:30 - 20/08

Jiangxi Lushan U21

VS

Kunming Star U21

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
Trung Quốc U-21 League
14:30 - 20/08

Shanghai Shenhua U21

VS

Lanzhou Longyuan U21

Flag
0 - 10
Flag
8xbet
Trung Quốc U-21 League
14:30 - 20/08

Zhejiang FC U21

VS

Guangxi Pingguo U21

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
Trung Quốc U-21 League
14:30 - 20/08

Henan FC U21

VS

Qingdao Hainiu U21

Flag
3 - 2
Flag
8xbet
Giao Hữu CLB
14:30 - 20/08

UCAM Murcia

VS

Orihuela CF

Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag
8xbet
India Mumbai Super Division
14:30 - 20/08

Mumbai Strikers

VS

Somaiya FC

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet

8XBET

Australia Capital Territory U23 League
14:30 - 20/08

Gungahlin Utd U23

VS

OConnor Knights U23

Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 4
Flag Flag
1 - 2
Flag
8xbet
CFA Women\'s League Two
15:00 - 20/08

Yunnan Yukun YAU Women

VS

Huaian Huailing Women

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
CFA Women\'s League Two
15:00 - 20/08

Nữ Chengdu Rongcheng

VS

Hefei Glory Women

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
LUCKY
8xbet
Giao Hữu CLB
15:30 - 20/08

Nữ Alhama CF

VS

Nữ Brighton

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
Giải Trẻ Ý
16:00 - 20/08

Sha LAN U19

VS

Calcio Lecco (R)

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
Ukrainian Second League
16:00 - 20/08

Penuel Kryvyi Rih

VS

Chayka

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
GER JBH
16:00 - 20/08

Koln U19

VS

FSV Mainz 05 U19

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
8xbet
Giao Hữu Quốc Tế
16:00 - 20/08

Nữ Nepal U17

VS

Nữ India U17

Flag
1 - 4
Flag
8xbet
Myanmar U21 League
16:00 - 20/08

Yangon United FC U21

VS

Shan Utd U21

Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag
8xbet
Giao Hữu CLB
16:00 - 20/08

Fuenlabrada

VS

Leganes B

Flag
0 - 1
Flag
8xbet
Australia Capital Territory U23 League
16:00 - 20/08

Monaro Panthers U23

VS

Cooma Tigers U23

Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
5 - 0
Flag
8xbet
Xem thêm
Indonesia IBL Cup
11:30 - 20/08

Bima Perkasa Jogja

VS

Bumi Borneo

8xbet
Club Friendship
12:00 - 20/08

Fu Jen Catholic Uni

VS

Taiwan Normal (R)

8xbet
Southeast Asia Championships
13:00 - 20/08

Taipei Beer

VS

Vanta Black Dragons

8xbet
Asian University Basketball League
13:00 - 20/08

Hakuhou University

VS

Hong Kong University

8xbet
China National Games Women\'s Tournaments
13:00 - 20/08

Nữ Xinjiang

VS

Nữ Tianjin

8xbet
Club Friendship
13:30 - 20/08

Buasn KCC Egis

VS

NU Bulldogs

8xbet
Indonesia IBL Cup
14:00 - 20/08

Pacific Caesar Surabaya

VS

Dewa United

8xbet
National Basketball League
15:00 - 20/08

Tasmania JackJumpers

VS

Sydney Kings

ALAN
8xbet
China National Games Women\'s Tournaments
15:30 - 20/08

Nữ Heilongjiang

VS

Nữ Henan

8xbet

8XBET

Asian University Basketball League
16:00 - 20/08

Peking University

VS

Zhejiang University

8xbet
Southeast Asia Championships
16:00 - 20/08

Guangzhou B

VS

Shenzhen Leopards B

8xbet
Indonesia IBL Cup
16:30 - 20/08

Pelita Jaya Jakarta

VS

Satya Wacana Saints Salatiga

8xbet
FIBA U16 Women\'s European Championship Division A
17:00 - 20/08

Nữ Séc U16

VS

Nữ Croatia U16

8xbet
FIBA U16 Women\'s European Championship Division A
17:00 - 20/08

Nữ Tây Ban Nha U16

VS

Nữ Pháp U16

8xbet
FIBA U16 Women\'s European Championship Division B
17:00 - 20/08

Nữ Luxembourg U16

VS

Hà Lan U16

8xbet
Southeast Asia Championships
18:00 - 20/08

Macau Black Bears

VS

Naic Aces

8xbet
China National Games Women\'s Tournaments
18:30 - 20/08

Nữ Shanxi

VS

Nữ Hebei

8xbet
China National Basketball League
18:30 - 20/08

Guangxi Weizhuang

VS

Jiangsu Yannan Suke

TOMMY
8xbet
China National Basketball League
18:30 - 20/08

Hefei Kuangfeng

VS

Jiangxi Ganchi

STEP
8xbet
Indonesia IBL Cup
19:00 - 20/08

Amartha Hangtuah

VS

RANS PIK

8xbet
Xem thêm
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Singles
14:00 - 20/08

Stefanos Sakellaridis

VS

Maximus Jones

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Stefanos Sakellaridis
-
-
-
-
-
Maximus Jones
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Sofia 2, Bulgaria Men Singles
14:30 - 20/08

Marco Cecchinato

VS

Franco Roncadelli

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marco Cecchinato
-
-
-
-
-
Franco Roncadelli
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Sofia 2, Bulgaria Men Singles
14:30 - 20/08

Joel Josef Schwarzler

VS

David Jorda Sanchis

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Joel Josef Schwarzler
-
-
-
-
-
David Jorda Sanchis
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Singles
15:30 - 20/08

Gilles Arnaud Bailly

VS

Benito Sanchez Martinez

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gilles Arnaud Bailly
-
-
-
-
-
Benito Sanchez Martinez
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Sofia 2, Bulgaria Men Singles
16:00 - 20/08

Alexander Vasilev

VS

Alex Molcan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Vasilev
-
-
-
-
-
Alex Molcan
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Singles
16:40 - 20/08

Cedrik Marcel Stebe

VS

Buvaysar Gadamauri

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cedrik Marcel Stebe
-
-
-
-
-
Buvaysar Gadamauri
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Sofia 2, Bulgaria Men Singles
17:10 - 20/08

Alexander Donski

VS

Matej Dodig

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Donski
-
-
-
-
-
Matej Dodig
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Sofia 2, Bulgaria Men Singles
17:10 - 20/08

Sumit Nagal

VS

Andrej Nedic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sumit Nagal
-
-
-
-
-
Andrej Nedic
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Singles
17:50 - 20/08

Zdenek Kolar

VS

Hynek Barton

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zdenek Kolar
-
-
-
-
-
Hynek Barton
-
-
-
-
-
8xbet

8XBET

ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Doubles
18:40 - 20/08

Christian Langmo

Luca Potenza

VS

Mats Rosenkranz

Harry Wendelken

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Christian Langmo/Luca Potenza
-
-
-
-
-
Mats Rosenkranz/Harry Wendelken
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Double
19:00 - 20/08

Raul Brancaccio

Inaki Montes-de La Torre

VS

Matyas Cerny

Matthew William Donald

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Raul Brancaccio/Inaki Montes-de La Torre
-
-
-
-
-
Matyas Cerny/Matthew William Donald
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Doubles
19:50 - 20/08

Sekou Bangoura

Robin Bertrand

VS

Scott Duncan

Tom Hands

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sekou Bangoura/Robin Bertrand
-
-
-
-
-
Scott Duncan/Tom Hands
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Augsburg, Germany Men Double
20:10 - 20/08

Alexander Merino

Christoph Negritu

VS

Daniel Masur

Benito Sanchez Martinez

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Merino/Christoph Negritu
-
-
-
-
-
Daniel Masur/Benito Sanchez Martinez
-
-
-
-
-
8xbet
WTA Cleveland, USA Women Singles
22:00 - 20/08

Sorana Cirstea

VS

Jil Teichmann

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sorana Cirstea
-
-
-
-
-
Jil Teichmann
-
-
-
-
-
8xbet
WTA Cleveland, USA Women Singles
23:10 - 20/08

Talia Gibson

VS

Wang Xinyu

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Talia Gibson
-
-
-
-
-
Wang Xinyu
-
-
-
-
-
8xbet
WTA Cleveland, USA Women Singles
00:20 - 21/08

Katie Boulter

VS

Viktorija Golubic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katie Boulter
-
-
-
-
-
Viktorija Golubic
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Winston Salem, USA Men Singles
01:00 - 21/08

Miomir Kecmanovic

VS

Luciano Darderi

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Miomir Kecmanovic
-
-
-
-
-
Luciano Darderi
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Winston Salem, USA Men Singles
01:00 - 21/08

Kamil Majchrzak

VS

Sebastian Korda

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kamil Majchrzak
-
-
-
-
-
Sebastian Korda
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Winston Salem, USA Men Singles
02:10 - 21/08

Giovanni Mpetshi Perricard

VS

Alexandre Muller

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Giovanni Mpetshi Perricard
-
-
-
-
-
Alexandre Muller
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Winston Salem, USA Men Singles
02:10 - 21/08

Roberto Bautista Agut

VS

Marton Fucsovics

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Roberto Bautista Agut
-
-
-
-
-
Marton Fucsovics
-
-
-
-
-
8xbet
Xem thêm
Xem thêm
World Championship U21
10:00 - 21/08

Iran U21

VS

Kazakhstan U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran U21
-
-
-
-
-
Kazakhstan U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
10:00 - 21/08

Bulgaria U21

VS

Cuba U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bulgaria U21
-
-
-
-
-
Cuba U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
10:00 - 21/08

USA U21

VS

Thái Lan U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA U21
-
-
-
-
-
Thái Lan U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
13:00 - 21/08

Trung Quốc U21

VS

Thổ Nhĩ Kỳ U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc U21
-
-
-
-
-
Thổ Nhĩ Kỳ U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
13:00 - 21/08

Brazil U21

VS

Nhật Bản U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Brazil U21
-
-
-
-
-
Nhật Bản U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
13:00 - 21/08

Ba Lan U21

VS

Puerto Rico U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ba Lan U21
-
-
-
-
-
Puerto Rico U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
16:00 - 21/08

Canada U21

VS

Hàn Quốc U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Canada U21
-
-
-
-
-
Hàn Quốc U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
16:00 - 21/08

Ai Cập U21

VS

Morocco U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ai Cập U21
-
-
-
-
-
Morocco U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
16:00 - 21/08

CH Séc U21

VS

Colombia U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
CH Séc U21
-
-
-
-
-
Colombia U21
-
-
-
-
-
8xbet

8XBET

World Championship U21
19:00 - 21/08

Argentina U21

VS

Ukraine U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Argentina U21
-
-
-
-
-
Ukraine U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
19:00 - 21/08

Italy U21

VS

Indonesia U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Italy U21
-
-
-
-
-
Indonesia U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
19:00 - 21/08

Tunisia U21

VS

Pháp U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tunisia U21
-
-
-
-
-
Pháp U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
10:00 - 22/08

Bulgaria U21

VS

Nhật Bản U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bulgaria U21
-
-
-
-
-
Nhật Bản U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
10:00 - 22/08

Ai Cập U21

VS

Thái Lan U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ai Cập U21
-
-
-
-
-
Thái Lan U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
10:00 - 22/08

Iran U21

VS

Puerto Rico U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran U21
-
-
-
-
-
Puerto Rico U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
13:00 - 22/08

Ba Lan U21

VS

Hàn Quốc U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ba Lan U21
-
-
-
-
-
Hàn Quốc U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
13:00 - 22/08

USA U21

VS

Thổ Nhĩ Kỳ U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA U21
-
-
-
-
-
Thổ Nhĩ Kỳ U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
13:00 - 22/08

Brazil U21

VS

Colombia U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Brazil U21
-
-
-
-
-
Colombia U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
16:00 - 22/08

Canada U21

VS

Kazakhstan U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Canada U21
-
-
-
-
-
Kazakhstan U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship Women
16:00 - 22/08

Nữ Puerto Rico

VS

Nữ Pháp

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Puerto Rico
-
-
-
-
-
Nữ Pháp
-
-
-
-
-
8xbet
Xem thêm
lol
LCK Challengers League 2025
12:00 - 20/08

DN Freecs Challengers

VS

Dplus Challengers

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
LCK Challengers League 2025
12:00 - 20/08

GEN.G Challengers

VS

T1 Academy

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
LCK 2025
15:00 - 20/08

DRX

VS

DN Freecs

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
LPL Split 3 2025
16:00 - 20/08

LGD Gaming

VS

ThunderTalk Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
LCK 2025
17:00 - 20/08

Gen.G

VS

Nongshim RedForce

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
LPL Split 3 2025
18:00 - 20/08

FunPlus Phoenix

VS

Anyone\'s Legend

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Rift Legends Summer 2025
22:00 - 20/08

Orzeł Barcząca Esports

VS

DOCISK

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
NLC Summer 2025
23:00 - 20/08

NORD Esports

VS

Verdant

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Rift Legends Summer 2025
01:00 - 21/08

Fajnie Mieć Skład

VS

Back2TheGame

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
LPLOL Summer 2025
02:00 - 21/08

GTZ Esports

VS

Papo Secos

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
LFL Summer 2025
02:00 - 21/08

Karmine Corp Blue

VS

Galions

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
LPLOL Summer 2025
03:00 - 21/08

Leoes Porto Salvo Esports

VS

FlameHard

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
North American Challengers League Split 2 2025
04:00 - 21/08

Supernova

VS

Citadel Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
LPLOL Summer 2025
04:00 - 21/08

Rage Bait e-Sports

VS

Crusaders

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Xem thêm
csgo
European Pro League Season 27
15:00 - 20/08

Leo

VS

EYEBALLERS

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
CCT Season 3 Europe Series 5
15:00 - 20/08

CYBERSHOKE

VS

Eternal Fire

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
European Pro League Season 27
17:30 - 20/08

GenOne

VS

K27

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
CCT Season 3 Europe Series 5
18:00 - 20/08

Metizport

VS

500

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
CCT Season 3 Europe Series 5
21:00 - 20/08

Partizan

VS

Monte

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Esports World Cup 2025
21:15 - 20/08

TYLOO

VS

Astralis

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Esports World Cup 2025
21:15 - 20/08

Vitality

VS

Liquid

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
CCT Season 3 Europe Series 5
00:00 - 21/08

Tricked

VS

ARCRED

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Esports World Cup 2025
00:30 - 21/08

FaZe

VS

Aurora

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Esports World Cup 2025
00:30 - 21/08

Spirit

VS

HEROIC

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
UKIC Masters Fall 2025
01:30 - 21/08

Dripmen

VS

Glitchtech

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Xem thêm
dota2
CCT S2 Series 4
15:00 - 20/08

4pirates

VS

Zero Tenacity

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
FISSURE Universe: Episode 6
15:00 - 20/08

Virtus.pro

VS

Team Liquid

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
FISSURE Universe: Episode 6
17:00 - 20/08

Parivision

VS

Aurora

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet

8XBET

FISSURE Universe: Episode 6
17:00 - 20/08

Team Falcons

VS

BetBoom Team

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
CCT S2 Series 4
18:00 - 20/08

Passion Ua

VS

Team Next Level

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
FISSURE Universe: Episode 6
19:00 - 20/08

Avulus

VS

Team Spirit

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
CCT S2 Series 4
21:00 - 20/08

OG

VS

Yellow Submarine

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
FISSURE Universe: Episode 6
23:00 - 20/08

Team Falcons

VS

Avulus

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
CCT S2 Series 4
00:00 - 21/08

Mousesports

VS

L1ga Team

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Xem thêm